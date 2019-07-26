Интернет-пользователи высмеяли новый клип Валерия Меладзе на песню «Чего ты хочешь от меня?». Зрителям не понравилась слишком молодая героиня-любовница, а также остались непонятны мотивы поведения самого исполнителя в этом ролике.
Премьера композиции состоялась на YouTube. По сюжету Меладзе везёт связанную красотку (её роль играет мисс Россия 2016 года Анастасия Полхова) на конюшню. Там он пугает её ножом и отпускает. В конце клипа девушка выпускает всех лошадей и поджигает сено. На протяжении всей песни лирический герой задаётся вопросом: «Чего ты хочешь от меня?»
В комментариях люди недоумевают:
В этом клипе непонятно, чего хочет Валера от этой девушки.
Также критики предложили Меладзе снимать в своих видео более взрослых женщин:
В клипах вечно молодухи, а Валерий-то не молодеет, выглядит как папа-дочь, ещё чуть-чуть — и будет как внучка.
Ранее поклонники высмеяли совместное фото Меладзе с его женой Верой Брежневой. На трогательном кадре девушка сидит у него на спине. Подписчики романтичность композиции не оценили и сравнили их с отцом и дочкой, намекая на большую разницу в возрасте, писал News.ru.