Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Популярная артистка Ольга Бузова из-за своей активности на фестивале «Жара» в Баку практически не спит. Ольга демонстрирует, что уже не может танцевать от усталости, но и остановиться тоже не может.

Бузова выложила в своём микроблоге видео в духе Дженнифер Лопес, отметившей накануне своё 50-летие. Отличие лишь в том, что возрастная уже певица Дженнифер «рубится» на вечеринке изо всех сил, несмотря...