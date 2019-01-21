Меган Маркл заподозрили в обмане

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Принц Гарри и Меган Маркл

В Сети обсуждают якобы накладной живот супруги принца

Беременность Меган Маркл продолжают широко обсуждать в Сети. Ряд пользователей не исключают, что живот супруги принца Гарри якобы накладной, а ребёнка на самом деле вынашивает суррогатная мать.

Поводом для подобных разговоров служат последние выходы Меган Маркл. Бывшая актриса, а ныне невестка королевы Елизаветы II, демонстративно держится за живот, а на некоторых видеороликах видно, как Маркл делает всё, чтобы привлечь внимание к своему положению.

В комментариях на ряде ресурсов пользователи высказывают предположение, что первенца принцу Гарри и его супруге вынашивает суррогатная мать. Мол, живот Меган Маркл до недавнего времени не бросался в глаза, а теперь поражает некоторых своими размерами. В пику хейтерам другие пользователи замечают: придерживать живот — естественный жест любой беременной женщины.

«Может, беременность ложная? А вынашивает суррогатная мать! Чёрт их поймет!», «Почему они беременными ходят на таких каблуках, разве это не вредно? Всё-таки Меган очень лицемерная! Изображает из себя святую, а на самом деле, говорят, та ещё стерва!», «Раздражает, что она вечно лапает свой живот? Неужели это так обязательно и он упадёт, если она его отпустит?!» — возмущаются фолловеры.

Ранее Меган Маркл обмолвилась в разговоре с поклонниками, что станет мамой в апреле. Герцогиня Сассекса отказалась рожать в госпитале, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Меган Маркл предварительно остановила выбор на более демократичном госпитале Фраймли Парк в графстве Суррей, где палата будущей роженицы не подразумевает никаких излишеств.