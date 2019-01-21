USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,278 $   Brent62.31 $ Bitcoin3,564.91 $
МОСКВА-9°C15:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Меган Маркл заподозрили в обмане

Принц Гарри и Меган Маркл PPE/face to face/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл

шоу-бизнес [ версия для печати ]
В Сети обсуждают якобы накладной живот супруги принца

Беременность Меган Маркл продолжают широко обсуждать в Сети. Ряд пользователей не исключают, что живот супруги принца Гарри якобы накладной, а ребёнка на самом деле вынашивает суррогатная мать.

Поводом для подобных разговоров служат последние выходы Меган Маркл. Бывшая актриса, а ныне невестка королевы Елизаветы II, демонстративно держится за живот, а на некоторых видеороликах видно, как Маркл делает всё, чтобы привлечь внимание к своему положению.

В комментариях на ряде ресурсов пользователи высказывают предположение, что первенца принцу Гарри и его супруге вынашивает суррогатная мать. Мол, живот Меган Маркл до недавнего времени не бросался в глаза, а теперь поражает некоторых своими размерами. В пику хейтерам другие пользователи замечают: придерживать живот — естественный жест любой беременной женщины.

«Может, беременность ложная? А вынашивает суррогатная мать! Чёрт их поймет!», «Почему они беременными ходят на таких каблуках, разве это не вредно? Всё-таки Меган очень лицемерная! Изображает из себя святую, а на самом деле, говорят, та ещё стерва!», «Раздражает, что она вечно лапает свой живот? Неужели это так обязательно и он упадёт, если она его отпустит?!» — возмущаются фолловеры.

Ранее Меган Маркл обмолвилась в разговоре с поклонниками, что станет мамой в апреле. Герцогиня Сассекса отказалась рожать в госпитале, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Меган Маркл предварительно остановила выбор на более демократичном госпитале Фраймли Парк в графстве Суррей, где палата будущей роженицы не подразумевает никаких излишеств.


самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


Лента новостей
в мире 15:07
Сирийские военные погибли при авиаударах Израиля
шоу-бизнес 15:05
Пугачёва назвала Лободу певицей номер один
экономика 15:02
ЕС назвал фигурантов санкций против РФ по делу Скрипалей
в мире 14:58
Трамп стал претендентом на получение «Золотой малины»
в мире 14:57
Умер бывший агент ЦРУ Тони Мендес
Другие новости
шоу-бизнес 15:05
Пугачёва назвала Лободу певицей номер один
шоу-бизнес 11:59
Волочкова воссоединилась с бывшим мужем
Балерина отметила день рождения в компании Игоря Вдовина
шоу-бизнес 11:42
Зейналова поставила дочь с аутизмом на горные лыжи
Телеведущая гордится успехами старшей дочери
шоу-бизнес 11:00
Высоцкая расплакалась во время венчания с Кончаловским
Стали известны подробности таинства
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top