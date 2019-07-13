Американское издание Life & Style опубликовало статью, в которой говорилось об ультиматуме герцогини Сассекской. Якобы она поставила принца Гарри перед выбором — она или его семья.
Автор публикации объяснил, что речь идёт о долгосрочном отъезде Меган, которая устала от давления британских СМИ и следования правилам королевской семьи, в южную Африку. Также издание утверждает, что герцогиня выдвинула супругу ультиматум: либо они переезжают, либо расстаются.
Источник, на который ссылается Life & Style, заявляет, что в конце концов пара решила покинуть Англию, пишет портал
Ранее News писал, что телеведущая Венди Уильямс рассказала о провале Меган Маркл на кастинге в Wendy Williams Show. Автор программы подчеркнула, что будущей герцогине отказали из-за непредсказуемости её характера.