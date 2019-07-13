https://static.news.ru/photo/b4be56c2-a56f-11e9-a460-fa163e074e61_1024.jpg Принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американское издание Life & Style опубликовало статью, в которой говорилось об ультиматуме герцогини Сассекской. Якобы она поставила принца Гарри перед выбором — она или его семья.

Автор публикации объяснил, что речь идёт о долгосрочном отъезде Меган, которая устала от давления британских СМИ и следования правилам королевской семьи, в южную Африку. Также издание утверждает, что герцогиня выдвинула супругу ультиматум: либо они переезжают, либо расстаются.

Источник, на который ссылается Life & Style, заявляет, что в конце концов пара решила покинуть Англию, пишет портал Teleprogramma.pro .

Ранее News писал, что телеведущая Венди Уильямс рассказала о провале Меган Маркл на кастинге в Wendy Williams Show. Автор программы подчеркнула, что будущей герцогине отказали из-за непредсказуемости её характера.