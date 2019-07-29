https://static.news.ru/photo/64dc6b12-b1d6-11e9-8cbe-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Крутой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Композитор Игорь Крутой создал уникальный творческий стиль и стал автором многих популярных песен, которые завоевали сердца миллионов людей. Об этом написал премьер-министр Дмитрий Медведев в поздравительном послании по случаю 65-летия народного артиста РФ.

Без лирических мелодий Крутого «невозможно представить современную отечественную эстраду», а его сольные программы «с успехом проходят не только в России, но и за рубежом», отметил глава кабмина в телеграмме, опубликованной на сайте правительства .

Медведев также отметил продюсерскую деятельность композитора, который прилагает «усилия для того, чтобы одарённые исполнители смогли раскрыть свои способности на сцене и, конечно, обрести известность и преданных поклонников».

Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года на Украине, в городе Гайворон. Он написал музыку более чем к 300 песням, которые исполняют Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле и другие. Он также является основателем международных конкурсов эстрадных исполнителей «Новая волна» и «Детская Новая волна», членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

Как писал News.ru, 65-летие композитор Игорь Крутой отметит концертом с известными музыкантами. Впрочем, большое шоу состоится не в день рождения, его готовят к 3 ноября.