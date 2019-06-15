https://static.news.ru/photo/a2b2eaa0-8f9a-11e9-85cf-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мать певицы Жанны Фриске Ольга заявила, что телеведущий Дмитрий Шепелев незаконно забрал сына Платона из их семьи и сбежал как трус, прихватив с собой документы на дом, долю в котором он позднее продал.

Мы ничего не сделали этому человеку плохо. Он просто сбежал как трус, прихватив ребёнка с документами, — сказала Ольга Копылова в эфире программы «Привет, Андрей!».

Она добавила, что они через суд добились встречи с Платоном. Им разрешено видеть мальчика полтора часа в месяц. Однако даже этому препятствует Шепелев.

Можно сказать, что он выкрал его. С тех пор Платоша живёт с чужими людьми, — добавил отец певицы Владимир Копылов.

Отец певицы подчеркнул, что телеведущий делает это специально, чтобы мальчик их забыл и больше с ними не общался.

Сестра исполнительницы Наталья рассказала, что однажды Шепелев устроил скандал на ровном месте, доведя всех до припадочного состояния.

Я с плачущими глазами задала ему вопрос: «Дима, за что ты так с нами?» На это он мне ответил: «Вы два года меня унижали», — рассказала Наталья Фриске, отметив, что не понимает, о каких унижениях он говорил.

Как писал News.ru, эстрадная певица Ольга Орлова обратилась к Дмитрию Шепелеву с просьбой разрешить близким и родственникам Жанны Фриске видеться с её сыном Платоном.