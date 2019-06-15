Отказавшаяся представлять Украину на прошедшем в мае в Тель-Авиве песенном конкурсе Евровидение-2019 украинская певица Maruv не захотела отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, сочтя его провокационным.
Как пишет «Обозреватель», перед выступлением в рамках сольного концерта в Киеве, певицу спросили, кому принадлежит полуостров. В ответ девушка попросила журналистов задать другой вопрос, но корреспондент повторил его ещё раз.
Так, всё, всем пока, — попрощалась с представителями прессы певица, после чего развернулась и ушла.
В апреле украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, после концерта в Санкт-Петербурге призналась в любви к российской публике, писал News.ru.