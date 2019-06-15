https://static.news.ru/photo/f37c4a1a-8f65-11e9-bfe9-fa163e074e61_1024.jpg Maruv (в центре) Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отказавшаяся представлять Украину на прошедшем в мае в Тель-Авиве песенном конкурсе Евровидение-2019 украинская певица Maruv не захотела отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, сочтя его провокационным.

Как пишет «Обозреватель», перед выступлением в рамках сольного концерта в Киеве, певицу спросили, кому принадлежит полуостров. В ответ девушка попросила журналистов задать другой вопрос, но корреспондент повторил его ещё раз.

Так, всё, всем пока, — попрощалась с представителями прессы певица, после чего развернулась и ушла.

В апреле украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, после концерта в Санкт-Петербурге призналась в любви к российской публике, писал News.ru.