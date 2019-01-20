Знаменитый певец Марк Тишман пострадал в ДТП в Таиланде. С многочисленными травмами он вернулся на родину. В настоящее время исполнитель находится в столичной больнице под наблюдением врачей.
В своём Instagram он рассказал, что упал со скутера, чтобы избежать аварии. Музыкант отметил, что переломов у него нет.
«Наложили швы. Долетел до дома. Уже в Москве под наблюдением наших врачей. Жить буду. Даже хочу долго, интересно, талантливо, светло. Всегда анализирую ситуацию и пытаюсь понять — всё ведь неспроста. Понял, сделал выводы. Наверное, так было надо даже», — написал выходец из «Фабрики звёзд».
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Бывает, каникулы заканчиваются и так. Падение со скутера, чтобы избежать столкновения. Без переломов Наложили швы. Долетел до дома. Уже в Москве под наблюдением наших врачей. Жить буду. Даже хочу долго, интересно, талантливо, светло. Всегда анализирую ситуацию и пытаюсь понять - всё ведь неспроста. Понял, сделал выводы. Наверное, так было надо даже. Быстрее и точнее приходит понимание каких-то важных вещей - корректировка курса, так сказать. 1 февраля выйду на сцену Большого Зала Консерватории в концерте-посвящении легендарному музыканту Георгию Гараняну «Золотые мелодии джаза». А 8 марта - мой сольник в Москве. Увидимся!
Ранее News.ru писал, что лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина перенесла сердечный приступ во Франции. Он продолжался 16 часов. При этом пресс-атташе солистки заверила, что состояние артистки постепенно стабилизируется, её уже выписали из больницы.