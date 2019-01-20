USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,606.62 $
МОСКВА-4°C17:02
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Марк Тишман пострадал в ДТП в Таиланде

Марк Тишман Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Марк Тишман

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Знаменитый певец Марк Тишман пострадал в ДТП в Таиланде. С многочисленными травмами он вернулся на родину. В настоящее время исполнитель находится в столичной больнице под наблюдением врачей.

В своём Instagram он рассказал, что упал со скутера, чтобы избежать аварии. Музыкант отметил, что переломов у него нет.

«Наложили швы. Долетел до дома. Уже в Москве под наблюдением наших врачей. Жить буду. Даже хочу долго, интересно, талантливо, светло. Всегда анализирую ситуацию и пытаюсь понять — всё ведь неспроста. Понял, сделал выводы. Наверное, так было надо даже», — написал выходец из «Фабрики звёзд».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Бывает, каникулы заканчиваются и так. Падение со скутера, чтобы избежать столкновения. Без переломов Наложили швы. Долетел до дома. Уже в Москве под наблюдением наших врачей. Жить буду. Даже хочу долго, интересно, талантливо, светло. Всегда анализирую ситуацию и пытаюсь понять - всё ведь неспроста. Понял, сделал выводы. Наверное, так было надо даже. Быстрее и точнее приходит понимание каких-то важных вещей - корректировка курса, так сказать. 1 февраля выйду на сцену Большого Зала Консерватории в концерте-посвящении легендарному музыканту Георгию Гараняну «Золотые мелодии джаза». А 8 марта - мой сольник в Москве. Увидимся!

Публикация от Mark Tishman (@marktishman)

Ранее News.ru писал, что лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина перенесла сердечный приступ во Франции. Он продолжался 16 часов. При этом пресс-атташе солистки заверила, что состояние артистки постепенно стабилизируется, её уже выписали из больницы.


#ДТП #Таиланд #МаркТишман
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина


читайте также
шоу-бизнес 15:09, 19 января 2019
Арбенину выписали из больницы без поставленного диагноза
шоу-бизнес 14:40, 19 января 2019
Пугачёва чуть не погибла из-за неудачной пластики
общество 15:14, 18 января 2019
Диана Арбенина перенесла сердечный приступ
Лента новостей
происшествия 16:58
Люди отравились насмерть в Ставропольском крае
в мире 16:52
Трамп заскучал по изменению климата
в мире 16:48
Китайских школьников обязали танцевать на переменах
спорт 16:47
Драчёв обсудил Логинова с президентом IBU
в мире 16:42
Свыше сотни тысяч протестующих собрались в центре Афин
Другие новости
шоу-бизнес 15:22
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
шоу-бизнес 15:10
Брэд Питт променял Анджелину Джоли на Шарлиз Терон
шоу-бизнес 13:06
Андрей Губин рассказал о подкосившей его болезни
шоу-бизнес 12:23
Брюнетка на миллион: Ольге Бузовой — 33
Как менялся стиль певицы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top