https://news.ru/storage/news/eb1e4ce182134dae78cf61ff532d76d7/b095adc8-ba1b-4477-834b-db0bbe235b17_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Марк Тишман

Знаменитый певец Марк Тишман пострадал в ДТП в Таиланде. С многочисленными травмами он вернулся на родину. В настоящее время исполнитель находится в столичной больнице под наблюдением врачей.

В своём Instagram он рассказал, что упал со скутера, чтобы избежать аварии. Музыкант отметил, что переломов у него нет.

«Наложили швы. Долетел до дома. Уже в Москве под наблюдением наших врачей. Жить буду. Даже хочу долго, интересно, талантливо, светло. Всегда анализирую ситуацию и пытаюсь понять — всё ведь неспроста. Понял, сделал выводы. Наверное, так было надо даже», — написал выходец из «Фабрики звёзд».

Ранее News.ru писал, что лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина перенесла сердечный приступ во Франции. Он продолжался 16 часов. При этом пресс-атташе солистки заверила, что состояние артистки постепенно стабилизируется, её уже выписали из больницы.