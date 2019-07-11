https://static.news.ru/photo/79748706-a364-11e9-951c-fa163e074e61_1024.jpg Певица Марина Хлебникова Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Российская певица Марина Хлебникова призналась, что не может думать о будущем из-за серьёзной болезни, которая поразила её после смерти мужа.

Я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно — как, — рассказала артистка журналу «Караван историй».

При этом она отказалась уточнить, каким именно заболеванием страдает, но опровергла появившиеся в Сети слухи о том, что лечится от алкогольной зависимости.

Хлебникова также отметила, что её не обижают нападки пользователей, критикующих её внешний вид.

Когда читаю «Хлебникова похудела и постарела», даже не обижаюсь, — подчеркнула певица, добавив, что её зрителям неинтересны злобные пасквили.

Ранее телеведущая Дана Борисова призвала спасать певицу Хлебникову после того, как увидела её в шоу «Привет, Андрей!», посвящённом продюсеру Бари Алибасову. Коллеги по шоу-бизнесу также заподозрили Хлебникову в алкоголизме.

Как писал News.ru, известная российская певица Марина Хлебникова оказалась в больнице из-за смерти первого супруга Антона Логинова. У артистки диагностировали невротическую реакцию на пережитый стресс. Она вызывала скорую помощь два раза за ночь. Во второй раз врачи приняли решение госпитализировать женщину в специальное медучреждение.