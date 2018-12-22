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Мамаев согласился на все условия жены

Алана Мамаева instagram.com/alana_mamaeva

Алана Мамаева

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Павел Мамаев согласился на все требования, которые поставила перед ним жена для сохранения семьи. Девушка не перечислила все пункты, но отметила, что всего их 30.

Футболист снова отправил супруге цветы, сообщила она в онлайн-трансляции на своей странице Instagram. Алана верила в то, что муж согласится выполнить условия, хотя всё окружение настаивало на обратном, рассказала она.

«В списке есть пункты, о которых вы даже не представляете», — отметила Мамаева.

Как ранее сообщал News.ru, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказала, что в день, когда футболисты устроили дебош, с ними была любовница её мужа. Девушку зовут Александра, она живёт в Литве с дочерью и владеет магазином цветов.


#измена #ПавелМамаев
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