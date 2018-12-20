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Малышева посадила россиян на жёсткую диету

Елена Малышева Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Малышева

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Телеведущая дала совет, как быстро похудеть к Новому году

Елена Малышева поделилась со зрителями вариантами разгрузочных дней. Экспресс-диеты помогут сбросить несколько лишних килограммов перед Новым годом.

Ближе к окончанию года всё более популярным становится запрос: как похудеть к Новому году. Женщины готовы на время отказаться от вредных излишеств — все ради того, чтобы новое платье село идеально. Елена Малышева придерживается принципа Майи Плисецкой, лаконично ответившей на вопрос о похудении: «меньше жрать».

«Тем, кто хочет в новогоднюю ночь поразить всех своей стройной фигурой, придётся прямо сейчас переходить на жёсткие схемы снижения веса: речь о разгрузочных днях!» — написала в соцсетях телеведущая.

По словам Елены Малышевой, россиянам стоит взять на вооружение несколько вариантов разгрузочных дней. Это может быть белковый или углеводный вариант. В первом случае в течении дня можно съесть 100-граммовую плитку шоколада, поделённую на четыре равные части. Хорошую службу сослужит стакан гречки: отварить и есть на завтрак, обед и ужин. Белковый вариант предполагает отварное филе трески: 500 г рыбы на день. Или же можно весь день пить однопроцентный кефир. Рекомендуемый объём — два литра.

Ранее телеведущая уверяла, что можно похудеть, выбирая на обед пасту. Главное готовить её до состояния аль денте, то есть не доваривать, и есть холодной. Без сыра и жирных соусов, разумеется. Летом Малышева прибегла к жёсткой диете: в течение дня она могла есть лишь яичные белки и огурцы. Тогда теледива похудела на 5 кг и осталась довольна результатом.


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