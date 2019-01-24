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Малышева напугала подписчиков неудачным фото

Елена Малышева Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Малышева

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева шокировала пользователей Instagram новой фотографией. На снимке звезда Первого канала запечатлела себя с подругами — писательницей Татьяной Устиновой и телеведущей Ариной Шараповой, отметив их в подписи.

Снимок вызвал неоднозначную реакцию. Часть пользователей отреагировали на него с юмором, однако некоторые отметили, что Малышева стала слишком злоупотреблять косметическими операциями.

«Что вы всё с собой делаете, что скоро без подписи вас будет не узнать?» — прокомментировал фотографию один из подписчиков.

Ранее в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи», который ведёт актёр Вячеслав Манучаров, Малышева рассказала, что делает «уколы красоты» на протяжении 20 лет. 


#ФОТО #instagram #еленамалышева
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