Малышева напугала подписчиков неудачным фото

https://news.ru/storage/news/3c5eae055b9b6763ecfa424a250a89bd/3c678275-781e-4526-b9a9-2c2ba228e749_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Малышева

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева шокировала пользователей Instagram новой фотографией. На снимке звезда Первого канала запечатлела себя с подругами — писательницей Татьяной Устиновой и телеведущей Ариной Шараповой, отметив их в подписи.

Снимок вызвал неоднозначную реакцию. Часть пользователей отреагировали на него с юмором, однако некоторые отметили, что Малышева стала слишком злоупотреблять косметическими операциями.

«Что вы всё с собой делаете, что скоро без подписи вас будет не узнать?» — прокомментировал фотографию один из подписчиков.

Ранее в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи», который ведёт актёр Вячеслав Манучаров, Малышева рассказала, что делает «уколы красоты» на протяжении 20 лет.