Громкие разводы 2018 года: от Петросяна до Порошиной

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Уходящий год был богат на громкие и эффектные расставания

В 2018 году сообщений о разводах было, увы, куда больше, нежели новостей о свадьбах. В подборке News.ru самые громкие расставания года.

Сергей и Матильда Шнуровы

О разрыве отношений у себя в микроблоге сообщил Сергей Шнуров. Для поклонников новость была подобна грому и молнии среди ясного неба. Даже друзья пары — Ксения Собчак и Максим Виторган — настоятельно призывали пару помириться и надеялись, что так оно и будет. Оказалось, новость была нешуточной — в августе супруги официально оформили развод, полюбовно решив имущественные вопросы. Затем Матильда Мозговая (девичья фамилия бизнесвумен) разъясняла в интервью, что любовь прошла, но на дуэль ей есть кого вызвать. Позже стало ясно кого — видимо, новую пассию экс-мужа.

В октябре Сергей Шнуров женился на Ольге Абрамовой, старше которой на 18 лет. В окружении музыканта не удивились: человек он непредсказуемый.

Александр и Милана Кержаковы

Этой паре не удалось разойтись полюбовно. Супруги до сих пор не могут поделить… сына Артемия. Мальчик остаётся с отцом, несмотря на вынесенное судебное решение, согласно которому на время бракоразводного процесса сын должен быть с матерью. Милана Тюльпанова (в соцсетях девушка вернула девичью фамилию) выиграла апелляцию, но не может забрать ребёнка — футболист под разными предлогами не отдаёт его матери.

Денис и Дарья Глушаковы

За разводом пары следят даже те, кто далёк от спорта. Супруги пытаются поделить детей и имущество. Чаша терпения Дарьи Глушаковой оказалась переполнена, когда она выследила мужа в компании другой девушки в бане, представив пользователям видео в качестве подтверждения. Следом ещё одно признание: супруг поднимал на неё руку, но до поры до времени она не хотела выносить сор из избы.

Футболист же хочет оставить после развода дочерей себе и добиться алиментов от жены. И пока прийти к компромиссу никак не получается: Глушаков уверяет, что ему не дают видеться с детьми, а все свои миллионы он готов спустить на ветер, лишь бы они не достались матери его детей.

Евгений Петросян и Елена Степаненко

Их развод стал, без преувеличения, одним из самых обсуждаемых. Хейтеры готовились смаковать подробности ещё долго, однако в ноябре суд поставил точку — супруги официально разведены. А вот делить совместно нажитое имущество, которое оценивают почти в полтора миллиарда, ещё предстоит. У пользователей другой вопрос: как долго Евгений Ваганович будет ходить в холостяках. Инсайдеры твердят: юмориста связывают отношения с 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой, которая уже обустроила детскую в новой квартире. Евгений Петросян, приобретя новый статус, не скрывает планов: он готов начать новую главу в жизни, мол, какие наши годы.

Иван Краско и Наталья Шевель

Свадьба 88-летнего артиста и 28-летней актрисы заставила о себе говорить. Разница в шестьдесят лет не смущала, кажется, только супругов. Брак продлился ровно два года — развод мало кого удивил. Иван Краско недолго ходил в холостяках: артист уже вернулся к матери своих сыновей.

Наталья Шевель рассказывает в эфире ток-шоу, что в этом браке она всегда чувствовала себя маленькой девочкой, которую все норовят поучить жизни.

Ирина Горбачёва и Григорий Калинин

Актриса до сих пор не прокомментировала развод с супругом — не имеет привычки привлекать к себе внимание, обсуждая личную жизнь. Они познакомились в 2010 году, поженились спустя пять лет, а в уходящем году официально поставили точку в отношениях. Говорят, супруг не смог пережить популярности успешной жены.

Мария Порошина и Илья Древнов

В уходящем году актриса оформила развод с супругом, спустя 17 лет. А ведь сначала стало известно о том, что Мария ждёт пятого ребёнка. Затем последовала новость о разводе и ещё одно признание: отец ребёнка вовсе не Илья. По словам актрисы, она долгое время пыталась сохранить брак, но супруг был заинтересован в этом куда меньше. Имя отца будущего малыша артистка не раскрывает. А её бывший супруг Гоша Куценко заверил корреспондента News.ru, что помогает Марии, беспокоится за нее и готовится одним из первым поздравить с рождением пятого ребёнка.

Владимир и Екатерина Кузьмины

Музыкант объявил о разводе летом. Поклонники помнят, что Екатерине на момент знакомства было восемнадцать. Певец увидел её на пляже в Анапе, где девушка отдыхала с родителями. Для начала Кузьмин заручился именно их поддержкой. Позже Екатерина рассказывала, что ей льстили ухаживания известного музыканта. Однако спустя 17 лет пара приняла решение расстаться. «С большим уважением и любовью к друг другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе», — объявил певец. Детей у пары не было.

Спустя несколько месяцев Кузьмин вышел в свет с новой возлюбленной — она моложе его на 37 лет.