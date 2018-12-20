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Малинин после смерти отца назвал год счастливым

Александр Малинин instagram.com/alexandr_malinin

Александр Малинин

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Артист и его семья готовятся к каникулам на Мальдивах

Александр Малинин вместе с семьёй готовится к празднованию Нового года. Вместе с дочерью он записал дуэт, который покажут во время «огонька» на Первом канале. Второй год подряд новогодний концерт, под который зрители дружно едят салаты и чокаются шампанским, снимают на натуре: празднично украшенных площадках столицы. Съёмки одного номера занимают до нескольких часов: артисты и съёмочная группа работают на улице.

Александра Малинина в съёмочный день спасала длинная шуба из экомеха, на дочери Устинье — вечернее платье в пол и приталенное пальто. Устинья вырвалась к родителям на каникулы: 18-летняя девушка учится в Мюнхене и поёт в Баварской опере.

Александр Малинин на съёмках рассказал корреспонденту News.ru, что уходящий год был для его семьи «счастливым» и подарил массу положительных впечатлений. Семья артиста готовится улететь на Мальдивы, где и встретит Новый год. 

Ранее News.ru сообщал, что в начале декабря умер отец артиста Николай Выгузов. Малинин не присутствовал на похоронах папы — они долгие годы не общались. Вдова Николая Выгузова рассказала журналистам, что сын взял все расходы по организации похоронной церемонии на себя.


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