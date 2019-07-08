Певец Влад Топалов потратил на свадьбу с бывшей ведущей «Орла и решки» Региной Тодоренко свыше семи миллионов рублей. Пара обменялась кольцами на юге Италии в городе Сорренто.

Молодожёны несколько дней жили в трёхэтажной вилле. Только её аренда обошлась им в 4,5 миллиона рублей, рассказали в окружении знаменитостей. На праздничный стол было потрачено около миллиона рублей. Свадебные блюда...