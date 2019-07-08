Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал информацию о разводе певицы Лолиты с очередным мужем.
Ранее Лолита Милявская сообщила, что рассталась со своим «молодым мужем» 44-летним Дмитрием Ивановым.
Лолита, как всегда, самоиронична и свои настоящие переживания скрывает. Дима, я уверен, не такой стойкий, — сказал журналист.
Малахов признался, что за две недели до расставания молодой супруг артистки пытался с ним связаться и рассказать о семейных проблемах, но у телеведущего были неполадки с телефоном, передаёт «
Как писал News.ru, певица Анита Цой объяснила развод Лолиты.