Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал информацию о разводе певицы Лолиты с очередным мужем.

Ранее Лолита Милявская сообщила, что рассталась со своим «молодым мужем» 44-летним Дмитрием Ивановым.

Лолита, как всегда, самоиронична и свои настоящие переживания скрывает. Дима, я уверен, не такой стойкий, — сказал журналист.

Малахов признался, что за две недели до расставания молодой супруг артистки пытался с ним связаться и рассказать о семейных проблемах, но у телеведущего были неполадки с телефоном, передаёт «Пятый канал».

Как писал News.ru, певица Анита Цой объяснила развод Лолиты.

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