https://static.news.ru/photo/b1b02aa6-9aba-11e9-92fd-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Малахов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Андрей Малахов похвастался достижениями своего маленького сына Александра.

Мальчику полтора года, и он в минувшие выходные научился нажимать на поливальный шланг. И до такой степени наполивался, что сегодня у него температура 38, — рассказал ведущий в программе «Привет, Андрей».

Он с гордостью добавил, что теперь на их участке полито всё, что можно и нельзя.

Андрей состоит в браке с Натальей Шкулевой. 16 ноября 2017 года у пары родился первенец. При этом родители скрывают мальчика, не показывая его СМИ и поклонникам.

Ранее News.ru писал о том, что специальный выпуск ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», посвящённый сёстрам Хачатурян, хладнокровно убившим своего отца, был отменён без пояснения причин. По словам правозащитницы Дарьи Серенко, программа должна была выйти в эфир 27 июня в 17:25, однако вместо неё был показан другой выпуск шоу Малахова.