https://static.news.ru/photo/e4d33672-ac93-11e9-8326-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Максим Виторган и актриса Нино Нинидзе были замечены в Одессе, где они провели выходные. В Instagram обеих звёзд появились фото и видео, говорящие о том, что они находятся в компании друг друга. В Instagram бывшего мужа Ксении Собчак появилось фото, сделанное у бассейна. В кадре видно, что он проводит время вместе со спутницей. И хоть актёр не стал уточнять, кто она, подписчики предположили, что он находится в компании Нинидзе. Сейчас фото на странице актёра в Instagram удалено.

Нинидзе тоже намекнула, что проводит время не в одиночестве. В её Instagram появилось короткое видео , указывающее на романтичную прогулку. Спутники держатся за руки и наслаждаются солнечной погодой.

Ранее News.ru писал, что Виторган трогательно поздравил Нинидзе после слухов о романе.