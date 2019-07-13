https://static.news.ru/photo/b0924db6-a56e-11e9-b844-fa163e074e61_1024.jpg Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Известный юморист Максим Галкин рассказал, что аферисты, используя его старое видео, вымогают деньги с его подписчиков.

Телеведущий в апреле сделал пост с видео, в котором рассказал о конкурсе. Злоумышленники скачали этот ролик и теперь используют его в своих корыстных целях.

Сейчас я никакого конкурса не провожу, — написал Галкин в Instagram.

Он призвал своих поклонников не доверять активизировавшимся мошенникам, потому что сам он никогда не просил переводить ему денежные средства.

Как ранее писал News.ru, Галкин раскрыл всю правду о причине своих огромных гонораров. По его словам, высокие заработки стали следствием его профессионального подхода к работе.