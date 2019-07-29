https://static.news.ru/photo/4493b132-b20b-11e9-b97a-fa163e074e61_660.jpg Ержан Максим Фото: Ержан Максим/vk.com

Телеведущий Максим Галкин пожелал успеха финалисту детского телевизионного конкурса «Голос. Дети» Ержану Максиму, который намерен покорить «Детское Евровидение». Юный певец будет представлять на конкурсе Казахстан.

Конкурс пройдет в польском городе Гливице 24 ноября.

Ержан — очень талантливый человек. Безусловно, его ждёт большое будущее. Я очень рад, что он представит Казахстан на «Детском Евровидении», и желаю ему успеха, — цитирует Галкина РИА Новости .

Ранее об участии Максима в международном творческом турнире сообщил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев. Как писал News.ru, он отметил исполнительское мастерство артиста, которое нашло отклик у миллионов слушателей как в республике, так и за её пределами.