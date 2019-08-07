https://static.news.ru/photo/f4f4a0a2-b947-11e9-bf14-fa163e074e61_660.jpg певица Наргиз Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярная певица Наргиз сообщила, что лейбл продюсера Максим Фадеев разорвал с ней контракт, поэтому её тур под угрозой срыва.

Исполнительница добавила, что 16 июля получила документы о расторжении контракта. В них сказано, что лейбл снимает с себя ответственность за концерты, которые были запланированы в августе.

Получается, что мой августовский тур и по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский — также находится под угрозой срыва, — посетовала певица в Instagram.

Кроме того, Наргиз запретили исполнять произведения, написанные Фадеевым.

Как ранее писал News.ru, Максим Фадеев оказался в центре истории с плагиатом, в котором его обвинил бард Pashket V — Павел Петров. Композитор утверждает, что песня певицы MOLLY (Ольги Серябкиной) «Я просто люблю тебя» — точь-в-точь его композиция «Дни и ночи».