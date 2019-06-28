https://static.news.ru/photo/4c54a8d0-99b1-11e9-a21c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Продюсер Максим Фадеев негативно отреагировал на заявление экс-участницы SEREBRO Елены Темниковой о том, что она якобы стала свидетельницей его романа с певицей Ольгой Серябкиной.

Продюсер назвал эту информацию «грязным слухом с помойки». Он напомнил всем, что является семейным человеком, которому не нужно ничего доказывать окружающим, передаёт « КП ».

Ранее Елена Темникова рассказала, что Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.

Как писал News.ru, Ольга Серябкина заявила, что не состоит в отношениях с продюсером. Девушка подчеркнула, что Темникова в какой-то момент начала завидовать её творческому росту, поэтому распускает о ней подобные слухи.