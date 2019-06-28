Продюсер Максим Фадеев негативно отреагировал на заявление экс-участницы SEREBRO Елены Темниковой о том, что она якобы стала свидетельницей его романа с певицей Ольгой Серябкиной.
Продюсер назвал эту информацию «грязным слухом с помойки». Он напомнил всем, что является семейным человеком, которому не нужно ничего доказывать окружающим, передаёт «
Ранее Елена Темникова рассказала, что Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
Как писал News.ru, Ольга Серябкина заявила, что не состоит в отношениях с продюсером. Девушка подчеркнула, что Темникова в какой-то момент начала завидовать её творческому росту, поэтому распускает о ней подобные слухи.