https://static.news.ru/photo/09c28afa-9e6b-11e9-a37f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 45.mchs.gov.ru

Продюсер Максим Фадеев заявил, что намерен подключиться к работам по восстановлению сгоревшего в Курганской области Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря.

Меня крестили в нём... Там же сгорела самая главная икона нашего региона, чудотворная икона, пережившая века! Я хочу восстановить храм, — написал он в своём Instagram.

По словам Фадеева, его команда готова обсудить данный вопрос с губернатором.

Он также попросил разыскать старые чертежи монастыря, добавив, что все желающие помочь могут обращаться в его продюсерскую компанию.

Ранее News.ru писал, что чудотворную икону Божией Матери, считавшуюся сгоревшей при пожаре в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, нашли. Образ сильно пострадал.