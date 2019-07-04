Продюсер Максим Фадеев заявил, что намерен подключиться к работам по восстановлению сгоревшего в Курганской области Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря.
Меня крестили в нём... Там же сгорела самая главная икона нашего региона, чудотворная икона, пережившая века! Я хочу восстановить храм, — написал он в своём Instagram.
По словам Фадеева, его команда готова обсудить данный вопрос с губернатором.
Он также попросил разыскать старые чертежи монастыря, добавив, что все желающие помочь могут обращаться в его продюсерскую компанию.
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В Курганской области сгорела самая старая церковь, знаменитый Чимеевский храм Казанской Божией Матери. Меня крестили в нем... Там же сгорела самая главная икона нашего региона..чудотворная икона, пережившая века! Я хочу восстановить храм. Если есть у кого старые чертежи этой церкви..Курганцы, откликнитесь.. Пишите на все адреса MALFA. На все! Мы готовы разговаривать с губернатором и взять на себя восстановление этой святыни...
Ранее News.ru писал, что чудотворную икону Божией Матери, считавшуюся сгоревшей при пожаре в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, нашли. Образ сильно пострадал.