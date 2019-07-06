https://static.news.ru/photo/b932eee4-9fe7-11e9-a350-fa163e074e61_1024.jpg Максим Фадеев Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Музыкальный продюсер Максим Фадеев планирует запустить в Сети своё кулинарное шоу. По его словам, кухня помогает ему успокоиться. Кроме того, шоумен признался, что отлично готовит.

Он записал видеообращение, в котором попросил своих подписчиков выразить своё мнение по поводу этой идеи.

Я, наверное, всё-таки сделаю на Ютуб свой канал. Такое кулинарное шоу. Давайте попробуем. Почему нет, — сообщил Фадеев на своей официальной странице в социальной сети Instagram .

Большинство подписчиков заявили, что с нетерпением будут ждать первого выпуска шоу от известного композитора. Публике нравится, когда он делится с людьми рецептами блюд.

Ранее News.ru сообщал, что Фадеев намерен подключиться к работам по восстановлению сгоревшего в Курганской области Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. По словам продюсера, его там крестили.