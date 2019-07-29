Финалист детского шоу «Голос. Дети» Ержан Максим представит Казахстан на Детском Евровидении. Об этом сообщил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев.
Наша страна будет представлена подающим большие надежды юным вокалистом Ержаном Максимом, чьё исполнительское мастерство уже сегодня нашло отклик у миллионов слушателей как в Казахстане, так и за его пределами, — написал он на своей странице в Facebook.
Музыкальный конкурс пройдёт 24 ноября 2019 года в городе Гливице (Польша).
Ранее News.ru писал, что участники последнего скандального сезона шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим совместно записали песню. Она получила название «Эта любовь».