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Младшая сестра Жанны Фриске Наталья приняла решение расстаться со своим мужем Сергеем. Заявление на развод от пары уже поступило в Перовский ЗАГС Москвы. Как сообщили друзья бывших возлюбленных, причиной расставания стали постоянные конфликты, которых стало ещё больше после переезда супругов на Шри-Ланку.

Наташа и Серёжа испытывали сильные чувства, но со временем, как это часто случается, страсть поутихла, а проблем прибавилось. Как и все, они ссорились, а потом мирились. В 2018-м открыли совместный...