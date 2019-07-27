https://static.news.ru/photo/3ac90bc4-b090-11e9-9203-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/madonna

Певица Мадонна выложила в Instagram новые снимки со своих репетиций. На одном из них артистка оказалась в объятиях мускулистого темнокожего танцора.

Вы думаете, что я сумасшедшая! — подписала она фото по-португальски.

Её поклонники с этим не согласились и назвали её королевой, смелой и сексуальной.

60-летняя Мадонна сейчас готовится к мировому турне, которое пройдёт в поддержку её нового альбома Madame X.

Как писал News.ru, Мадонна выпустила новый клип на песню Dark Ballet, которая является заключительным синглом перед выходом альбома Madame X. Главную роль Жанны д'Арк на видео сыграл рэпер-трансвестит Микки Бланко. Его героя сожгли на костре как еретика.