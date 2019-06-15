https://static.news.ru/photo/c37b612e-8f6b-11e9-b9c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Обладательница миллионной аудитории в каждой из соцсетей — Instagram, Twitter, Facebook — Мадонна заявила, что они оказывают негативное влияние на любую личность, особенно — творческую.

Я думаю, что Instagram сделан, чтобы заставить вас чувствовать себя ущербным. Люди действительно превращаются в рабов, завоёвывая одобрение других людей, — сказала исполнительница в интервью The Sun .

Культура соцмедиа «управляет жизнями людей», и в результате артистам теперь труднее использовать «своё главное оружие — самобытность», быть теми, кто они есть, считает Мадонна.

Мне посчастливилось жить до эры телефона, Instagram и социальных сетей, и у меня было время развиваться в творческом и личном плане, не испытывать давления суждений других людей и не сравнивать себя с другими, — рассказала исполнительница.

Ранее News.ru писал, что Мадонна выпустила новый клип на песню Dark Ballet, которая является заключительным синглом перед выходом альбома Madame X. Главную роль Жанны д'Арк на видео сыграл рэпер-трансвестит Микки Бланко. Его героя сожгли на костре как еретика.