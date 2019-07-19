Поклонники 65-летней исполнительницы не восприняли пост в Instagram всерьёз. На юрмальском фестивале «Рандеву» журналисты спросили у Успенской о серьёзности намерений. Певица ответила, что мечтает о ребёнке и в своём желании ничем не хуже Аллы Пугачевой.
Хочу взять ещё мужчину-донора. Мечтаю, чтобы это был Эндрю Ллойд Уэббер. Знаю, что Мадонна о нём мечтала. Надеюсь, мне он не откажет. Хотя у меня много других вариантов, — сказала Успенская.
Ранее News.ru сообщал, что Успенская решилась на ЭКО. Певица сообщила, что решила стать мамой во второй раз.