https://static.news.ru/photo/b100126c-abc0-11e9-ab48-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Известная певица Любовь Успенская ищет донора яйцеклетки. Журналистам она заявила, что мечтает о ребёнке от английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера.

Поклонники 65-летней исполнительницы не восприняли пост в Instagram всерьёз. На юрмальском фестивале «Рандеву» журналисты спросили у Успенской о серьёзности намерений. Певица ответила, что мечтает о ребёнке и в своём желании ничем не хуже Аллы Пугачевой.

Хочу взять ещё мужчину-донора. Мечтаю, чтобы это был Эндрю Ллойд Уэббер. Знаю, что Мадонна о нём мечтала. Надеюсь, мне он не откажет. Хотя у меня много других вариантов, — сказала Успенская.

Ранее News.ru сообщал, что Успенская решилась на ЭКО. Певица сообщила, что решила стать мамой во второй раз.