https://static.news.ru/photo/705d87fe-b1f5-11e9-ab63-fa163e074e61_660.jpg Земфира Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Поклонник Земфиры повредил автомобиль, который исполнительница припарковала у своего дома на Фрунзенской набережной в Москве.

На допросе мужчина, работающий грузчиком, признался, что выбил стёкла у Mercedes-Benz C200 из-за любви к певице.

Сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей. Подозреваемому, который в данное время находится под подпиской о невыезде, в случае возбуждения уголовного дела может грозить до двух лет лишения свободы за умышленное повреждение имущества, пишет РЕН ТВ .

Ранее News.ru сообщал, что российский певец Александр Панайотов едва не стал жертвой пьяного поклонника, который напал на него с ножом во время гастролей в Витебске. Преступник попытался напасть на него со спины, поэтому он мог серьёзно пострадать, так как не видел противника.