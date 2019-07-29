Поклонник Земфиры повредил автомобиль, который исполнительница припарковала у своего дома на Фрунзенской набережной в Москве.
На допросе мужчина, работающий грузчиком, признался, что выбил стёкла у Mercedes-Benz C200 из-за любви к певице.
Сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей. Подозреваемому, который в данное время находится под подпиской о невыезде, в случае возбуждения уголовного дела может грозить до двух лет лишения свободы за умышленное повреждение имущества, пишет
Ранее News.ru сообщал, что российский певец Александр Панайотов едва не стал жертвой пьяного поклонника, который напал на него с ножом во время гастролей в Витебске. Преступник попытался напасть на него со спины, поэтому он мог серьёзно пострадать, так как не видел противника.