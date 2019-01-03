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Лысый Иван Ургант шокировал фанатов

urgantcom/instagram

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Популярный телеведущий Иван Ургант опубликовал в своём Instagram фотографию, на которой он предстал в совершенно новом для себя стиле. Причём изначально артист хотел сделать акцент отнюдь не на причёске.

«Ну, Наташка! Представляете, ждал меня под елкой. Настоящий #голубойургант! С Новым Годом! Вы самые внимательные и лучшие! Я быстро», — подписал фото актёр.

Поклонники юмориста сразу же разделились на два лагеря: кто-то осудил своего кумира за резкую смену имиджа, а кто-то похвалил за смелый поступок. Некоторые пользователи и вовсе сравнили телеведущего с музыкантом Семёном Слепаковым.

Как писал News.ru, 30 декабря команда Урганта представила программу «Голубой Ургант». В шоу, снятом в классической стилистике новогодних музыкальных капустников прошлых лет, молодые российские исполнители спели песни звёзд 90-х, а популярные стендап-комики прочитали монологи советских сатириков.


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