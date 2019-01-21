Лучше поздно: кто из звёзд обвенчался спустя годы

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Иосиф Пригожин и Валерия

Пары, которые скрепили союз ещё и в церкви

Венчание Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой спустя 21 год брака взбудоражило пользователей. Таинство прошло в Троицком соборе в Пскове в присутствии сына пары Петра, брата режиссёра Никиты Михалкова и близких друзей. Какие другие пары спустя годы семейной жизни пришли в церковь, чтобы скрепить свой союз ещё и перед Богом?

Алла Пугачёва и Максим Галкин

Народная артистка и её супруг официально оформили отношения в 2011 году. Обвенчаться они решили спустя шесть лет — в ноябре 2017 года. Для таинства Алла Борисовна выбрала платье в пол цвета пыльной розы, которое сшил для неё личный стилист Алишер. На церемонии присутствовали дети пары: четырёхлетние Лиза и Гарри. Малыши внимательно следили за происходящим, ещё толком не понимая всей важности события из жизни родителей.

Любопытная деталь: Пугачёва уже венчалась с предыдущим супругом Филиппом Киркоровым. Певица не скрывала: «Бес попутал!» По словам певицы, брак с Киркоровым она считает ошибкой. Но у кого их нет?

«Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога. Это был необдуманный, спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес попутал. Слава Богу, что мне ещё можно второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней», — подытожила тогда артистка.

Валерия и Иосиф Пригожин

Одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса не сразу пришла к решению скрепить союз перед Богом. Они посетили церковь спустя четырнадцать лет — летом прошлого года. Логично рассудив, что их брак прошёл проверку на прочность.

«Ровно 14 лет назад наш союз был зарегистрирован в Кутузовском загсе Москвы. Никто не верил в нашу искреннюю и чистую любовь. Злые языки прочили нам скорый развод, называли это трюком шоу-бизнеса. Хочу сказать всем: есть ещё там приличные люди», — написал на выходе из церкви Иосиф Пригожин.

В искренности его чувств к Валерии действительно никто не сомневается, достаточно посмотреть, как продюсер смотрит на свою жену и музу!

Михаил Ефремов и Софья Кругликова

Пара многодетных родителей решилась на таинство спустя пятнадцать лет совместной жизни. Присутствовавший в церкви друг пары Иван Охлобыстин писал затем в соцсетях: «Милостью Божией ребята повенчались! Многая и благая лета Михаилу и Софии!». Для Михаила Ефремова это пятый брак, но венчался актёр впервые. По словам артиста, столько лет сохранять семью удаётся только благодаря мудрости жены. Ни для кого не секрет, что у актёра периодически обостряются проблемы с алкоголем.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Супруги решили обвенчаться спустя восемь лет брака. По словам Рудковской, Плющенко стал инициатором обряда. Но от предложения до самого таинства прошло три года. Обряд прошёл в храме Святителя Николая на Трех Горах, в центре Москвы. Событие с парой разделили их друзья и дети: общий сын Саша и двое сыновей-подростков Рудковской от первого брака.

«Вы не просто даёте слово друг другу — такое слово можно и обратно взять. Здесь вы обещаете быть вместе, рядом, и в горе и в радости — перед Господом», — рассуждает после венчания Плющенко.

Юрий Лужков и Елена Батурина

Экс-мэр Москвы и одна из богатейших женщин страны по версии Forbes обвенчались спустя 25 лет брака. Пара не стала выбирать для таинства знаменитый храм с богатой историей: обряд провели в домовой церкви супругов, которая находится на их подмосковном участке. Поженилась пара в 1991 году, в браке родились две дочери. Своё решение повенчаться Лужков объяснил тем, что они с супругой «и на том свете» хотят быть вместе.