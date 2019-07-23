Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова решила ответить недоброжелателям, которые обвиняют её в злоупотреблении «уколами красоты», и выложила трёхминутный ролик по увеличению губ с помощью карандашей и помады.

Когда в 600-й раз я прочла о себе в комментариях, что мне пора остановится накачивать губы, я поняла, что пора открыть карты и показать, как я их накачиваю, — написала...