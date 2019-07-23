Музыканты, поющие известную песню с помощью шпаргалки, пытаются произвести впечатление на жителей страны, в которой они гастролируют, однако это не связано с творчеством или новым звучанием. Таким образом певец Юрий Лоза прокомментировал исполнение песни Виктора Цоя «Группа крови» американской группой Metallica на концерте в Москве.
Пишут всё на бумажке знакомым шрифтом и кладут её перед собой на пюпитр. В случае с «Металликой» был избран именно этот вариант, поэтому песня исполнялась даже не основным солистом, а басистом, у которого, скорее всего, зрение получше, — написал артист в своём
По мнению Лозы, американская группа выступила по принципу «отстреляться и забыть, как страшный сон».
Ранее Лоза назвал Украину «больной страной» после того, как Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила участвовать в песенном соревновании детям, которые выступали в России после 2014 года, писал News.ru.