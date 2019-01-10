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Лоза высказался об «отрыжке пивника» Шнурова и Милонова

Юрий Лоза Anton Belitsky /Global Look Press

Юрий Лоза

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Популярный российский музыкант Юрий Лоза не смог остаться в стороне от конфликта, разгоревшегося между депутатом Госдумы от «Единой России» Виталием Милоновым и лидером группы «Ленинград», рок-певцом Сергеем Шнуровым.

«Матом филигранно пользуются помоечные бомжи за гаражом», - высказал своё отношение певец к нецензурной брани в творчестве.

При этом он отказался говорить О Шнурове и Милонове, назвав их «балбесами».

«Если кто-то говорит, что мат - это хорошо, тогда представьте, что вы услышите его в отношении себя и ваших детей», - сказал Лоза в беседе с РЕН ТВ.

Он также выразил недоумение использованием «низкопробной лексики» в произведениях и призвал сделать специальные места, в которых можно материться. Кроме того, Лоза предложил ввести возрастной ценз на концерты, в ходе которых со сцены доносится нецензурная брань.

Ранее News.ru писал о том, что Милонов раскритиковал творчество группы «Ленинград», назвав композиции «отрыжкой пивника». По словам парламентария, в настоящее время повсеместно распространяется «суррогат культуры», а исполнители музыки с нецензурной лексикой и организаторы подобных концертов являются вредителями и «убийцами Пушкина». Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в ответ написал стихотворение, посвящённое Милонову.


#ЮрийЛоза #конфликт #милонов #сергейшнуров #Ленинград
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