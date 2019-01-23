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Лоза раскритиковал баттл Шнурова и Волочковой

Сергей Шнуров Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Шнуров

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Известный музыкант Юрий Лоза резко высказался о поэтическом баттле лидера музыкальный группы «Ленинград» и балерины Анастасии Волочковой.

Певец подчеркнул, что их словесную перепалку в Instagram нельзя относить к поэзии.

«У меня немножко другое отношение к стихам. Для меня стихи — это Бродский, Пастернак, Есенин и Блок», — отметил Лоза.

Юрий Лоза также отметил, что Шнуров занимается написанием «матершинных песен», но не стихов. Кроме того, Лоза заявил, что сомневается в танцевальных способностях знаменитой балерины.

«Я даже не знаю — танцует она или не танцует, или просто только садится на шпагат», — заключил артист.

Ранее Сергей Шнуров посвятил Анастасии Волочковой стихотворение, в котором высмеял её шпагат и манеру фотографироваться. В ответ девушка раскритиковала пристрастие певца к алкоголю. Об этом сообщает Пятый канал.

Как писал News.ru, Юрий Лоза прокомментировал критику в адрес Аллы Пугачёвой. Музыкальный критик Сергей Соседов в жёсткой форме отозвался о грядущем юбилейном концерте Пугачёвой. Соседов обвинил её в том, что у певицы уже давно нет голоса и так может спеть любой. Юрий Лоза заявил, что Соседов гонится за пиаром. Он также объяснил, почему спекулянты продают билеты на концерт Примадонны по 375 тыс. рублей.


#ЮрийЛоза #анастасияволочкова #сергейшнуров #шоубизнес
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