https://static.news.ru/photo/32996348-9440-11e9-889d-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Макаревич Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Советский и российский музыкант Андрей Макаревич заявил, что его внуки, живущие в США, любят его творчество, но не понимают смысла песен, так как не знают русского языка. Его коллега по сцене Юрия Лоза отметил, что не видит в этом ничего зазорного.

Исполнитель пояснил, что нельзя навязывать русскую культуру иностранцам. В связи с этим он вспомнил пословицу «со своим уставом в чужой монастырь не лезут».

Лоза предложил Макаревичу выучить английский язык, чтобы писать песни специально для своих внуков, передаёт ФАН .

Как ранее писал News.ru, Лоза не стал комментировать версию о том, что продюсера Бари Алибасова намеренно отравили жидкостью для очистки канализационных труб. Известный своими критическими высказываниями певец ничего не знает о произошедшем, поскольку находится на отдыхе в Болгарии.