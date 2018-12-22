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Лоза назвал лидера «Бумбокса» сумасшедшим

Anton Belitsky/Global Look Press

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк повёл себя как сумасшедший человек, поскольку его слова о том, что РФ «высосали инопланетяне», ничем не мотивированы, заявил музыкант Юрий Лоза.

По его словам, «назвать Россию чёрной дырой и не объяснить, почему — это деяние как будто неадекватного человека». При этом исполнитель отметил, что никто из россиян не знает про существование «Бумбокса».

«Я могу гарантировать, даже поспорил бы, что если мы сейчас выйдем на оживлённую улицу Москвы и у ста людей спросим, как повлиял на них неприезд группы "Бумбокс", то все они спросят: а это кто?» — цитирует певца РИА Новости.

Как писал News.ru ранее, Хлывнюк в интервью шоу «Говорящие головы» сказал, что не посещает Россию, поскольку её территория превратилась в чёрную дыру. По его словам, он не сможет дать паспорт «человеку в погонах, которому отдают приказы те же люди, которые отдают приказы его коллегам стрелять по мне из установки "Град"».


#украина #ЮрийЛоза
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