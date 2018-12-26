Лоза: на Евровидение можно отправить Петросяна

https://news.ru/storage/news/db7b9860e42e269a8d75fd2b307a1688/583911b2-bb4f-4c42-9880-6da78272a5bd_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Лоза

Советский и российский певец Юрий Лоза предложил послать на международный конкурс Евровидение юмориста Евгения Петросяна.

«Петросяна можно послать — здорово, весело будет. Он ещё смешнее, ещё прикольнее, костюм ему интересный придумать», — заявил певец в эфире Пятого канала.

Композитор также раскритиковал идею отправить на певческий конкурс Ольгу Бузову или лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

«Бузовой же придется петь, а она этого никогда не делала», — отметил Лоза.

Евровидение проходит каждый год в новой стране. Следующий певческий конкурс пройдёт в мае 2019 года в израильской столице.

Ранее News.ru писал, что известный музыкант Юрий Лоза возмущён высказыванием лидера украинской группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка о России. Украинский певец заявил, что Россию «высосали инопланетяне». Российский исполнитель отметил, что никто из россиян не знает про существование «Бумбокса».