Лоза: на Евровидение можно отправить Петросяна

Советский и российский певец Юрий Лоза предложил послать на международный конкурс Евровидение юмориста Евгения Петросяна.
«Петросяна можно послать — здорово, весело будет. Он ещё смешнее, ещё прикольнее, костюм ему интересный придумать», — заявил певец в эфире Пятого канала.
Композитор также раскритиковал идею отправить на певческий конкурс Ольгу Бузову или лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.
«Бузовой же придется петь, а она этого никогда не делала», — отметил Лоза.
Евровидение проходит каждый год в новой стране. Следующий певческий конкурс пройдёт в мае 2019 года в израильской столице.
Ранее News.ru писал, что известный музыкант Юрий Лоза возмущён высказыванием лидера украинской группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка о России. Украинский певец заявил, что Россию «высосали инопланетяне». Российский исполнитель отметил, что никто из россиян не знает про существование «Бумбокса».