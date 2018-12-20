Лорак разведут с мужем до Нового года

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Ани Лорак

Дата судебного слушания уже известна

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу находятся в состоянии бракоразводного процесса. Первое заседание запланировано на 24 декабря.

Новости о том, что в семье артистки и её турецкого супруга не всё гладко, появились летом. В Сети появилось видео, на котором бизнесмен запечатлён в обществе неизвестной брюнетки. Девушка после поучаствовала в конкурсе красоты в Киеве и заявила, что с Муратом её связывают исключительно приятельские отношения. Налчаджиоглу от заявлений воздерживается. Лишь по некоторым его постам в соцсетях можно было понять, что супруг сожалеет о содеянном и надеется на прощение супруги. Надеяться уж точно бесполезно — певица подала на развод, первое слушание запланировано в Шевченковском суде города Киева на 24 декабря.

Параллельно будут рассматриваться вопросы об определении места жительства дочери Софии и о разделе имущества. Девочка живёт с мамой и в уходящем году пошла в первый класс — вряд ли возникнут какие-либо трения насчёт проживания дочери. А вот раздел имущества может и затянуться: за годы брака супругам есть что делить.

Когда будущие супруги познакомились, Мурат был менеджером сети турецких отелей. В браке с Ани Лорак он добился успехов в бизнесе, открыв собственные рестораны, караоке-клуб. В собственности семьи также элитная недвижимость. Если у супругов не возникнет имущественных претензий друг к другу, то их разведут уже до Нового года.

Ани Лорак по-прежнему не комментирует развод. В недавнем интервью «Каравану историй» она лишь подчеркнула, что с благодарностью отпускает из жизни людей, с которыми ей не по пути.