https://static.news.ru/photo/65970088-8ff0-11e9-8591-fa163e074e61_1024.jpg Лолита Фото: Кomsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская певица Лолита Милявская призналась, что испугалась болезни, которая может разрушить её карьеру.

Артистка рассказала, что из-за проблем с голосовыми связками ей пришлось обратиться за помощью к зарубежным медикам.

Была в Германии на приёме у очень хорошего фониатра. Он меня осмотрел и сказал: «У вас связок нет!», — цитирует Лолиту «Собеседник».

Оказалось, что они просто стёрлись, так как певица выступает живьём уже более 35 лет. При этом специалисты заверили Милявскую, что это процесс, который в целом не повлияет на голос, но остановить его невозможно. В качестве примера она привела продюсера Максима Фадеева, который якобы тоже страдает от этого недуга.

Теперь для меня главное — использовать то, что осталось для живого пения, — добавила артистка.

Ранее News.ru писал о том, что Лолита Милявская сообщила, что за ней следит неизвестный. Во время наблюдения он использует дрон, который поднимается над её болгарским домом.