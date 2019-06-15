Певица Лолита Милявская оценила реакцию украинского блогера Татьяны Микитенко, напомнившей о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.
С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка, — заявила Милявская в интервью kp.ru.
Микитенко заявила, что Россия давно планировала «распилить» Украину и напомнила новогоднюю программу 1999 года. В эфире Цекало шутит о том, что Украина отдаст Крым и будет «приставать, чтоб Карпаты забрали». При этом Лолита делала вид, что соглашается с прогнозами бывшего супруга, писал News.ru.
Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. Москва неоднократно подчёркивала, что процедура голосования прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Украина и ряд других государств не признают его итогов.