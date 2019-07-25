https://static.news.ru/photo/e0e57426-aef5-11e9-8003-fa163e074e61_1024.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица и телеведущая Лолита Милявская разоткровенничалась с журналистами на пресс-конференции фестиваля «Жара», который начался в Баку 25 июля. Артистка рассказала о своих предпочтениях в личных отношениях с мужчинами.

Заявление певицы смутило Эмина Агаларова, который назвал эту пресс-конференцию «самой откровенной в истории Азербайджана». Лолита довольно грубо прокомментировала вопрос журналиста, что для того, чтобы её сердце оттаяло, с ней сначала нужно вступить в интимную связь, но это сделать не так-то просто.

Я из тех женщин, к которым очередь из мужчин никогда не стояла. Я к этому совершенно спокойно отношусь: рассчитываю, что моё сердце будет занято музыкой, и в гробу я видала все замужества, — призналась Лолита перед группой журналистов.

Комментарий певицы особенно пикантно звучит в свете того, что в начале июля она рассталась со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым. Коллеги по сцене поддержали певицу: Анита Цой и Андрей Малахов высказались в адрес певицы словами поддержки, а на фестивале «Жара» её долго обнимала при встрече Ольга Бузова. Сидевший рядом с Лолитой на пресс-конференции Григорий Лепс также с добротой поддерживал Лолиту.

Ранее News.ru писал, что Лолита опровергла развод с Дмитрием Ивановым. Однако певица подтверждала в интервью, что временно не живёт с супругом.