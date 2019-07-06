Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Лолита Милявская после расставания с мужем решила заняться омолаживающими процедурами. По словам певицы, их она проходит каждое утро.

Видеозапись звезда сцены обнародовала в Instagram. Она отметила, что именно с пенки на лице у неё начинается новый день.

Я снимаю с себя пену. Всё, что можно с себя снять. Ну и дальше иду, как человек. <...> Вот оно, истинное лицо женщины, — заявила Милявская.

Примечательно, что косметические процедуры певица делает даже в «полевых» условиях. Так, запись для соцсети она сделала в салоне автобуса по пути в Донецк.

Ранее News.ru сообщал, что Лолита Милявская назвала развод со своим уже пятым по счёту мужем совместным решением. Таким образом, по её словам, они решили избежать участи людей, «постоянно выясняющих отношения».

 

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