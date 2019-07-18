https://static.news.ru/photo/4af0a63c-a98e-11e9-989e-fa163e074e61_1024.jpg Лолита Милявская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Лолита Милявская удивила поклонников заявлением о том, что она всё ещё замужем за спортсменом Дмитрием Ивановым. На развод супруги не подавали, они решили «разъехаться».

Я не пережила развод. Мы пока с мужем просто разъехались, никто из нас не подавал заявление. Это нормальная пыль, которую нужно стирать с отношений, — цитирует Милявскую Starhit .

Также она заявила, что нормально относится к брачным контрактам, не уточнив, предстоит ли ей с раздел имущества с Ивановым.

Я всегда замужем, поэтому никогда не смотрела налево. Ну вот теперь буду смотреть! — добавила певица.

Как писал News.ru, в начале июля Лолита Милявская сообщила, что рассталась со своим «молодым мужем» 44-летним Дмитрием Ивановым.

Как заявила певица Анита Цой, развод её подруги после почти девяти лет совместной жизни произошёл из-за того, что Лолита намного старше супруга. Телеведущий Андрей Малахов по этому поводу заявил, что Милявская «как всегда, самоиронична и свои настоящие переживания скрывает».