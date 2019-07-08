https://static.news.ru/photo/55c9abaa-a1da-11e9-928f-fa163e074e61_1024.jpg Лолита Милявская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская певица Лолита Милявская рассказала, что давно бросила курить и крайне редко употребляет алкоголь. При этом она призналась, что её главной вредной привычкой является нецензурная лексика, с которой она не планирует бороться.

Милявская также подчеркнула, что если и берёт в руки бокал, то никогда не скрывается с ним от публики, чтобы не быть лицемерной. Певица подтвердила и свое пристрастие к наркотикам, однако добавила, что избавилась от смертельной зависимости ещё 10 лет назад.

По словам Милявской, артисты часто начинают злоупотреблять алкоголем или употребляют запрещённые вещества, так как не могут справиться с невостребованностью после кратковременного успеха.

Но много таких звёзд, которые не употребляют вообще ничего. Вот Филипп Киркоров, например, он даже не пьёт. Он расслабляется тем, что покупает вещи, — разоткровенничалась певица в программе «Эксклюзив» на Первом канале.

При этом она отметила, что для избавления от стресса раньше лично красила перила, мыла в подъезде полы и ругалась с соседями, которые курили в подъезде.

Как писал News.ru, Лолита Милявская призналась, что испугалась болезни, которая может разрушить её карьеру. Артистка рассказала, что из-за проблем с голосовыми связками ей пришлось обратиться за помощью к зарубежным медикам. Оказалось, что они просто стёрлись, так как певица выступает вживую уже более 35 лет.