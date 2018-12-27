Лолита назвала Крым украинским

Для российской певицы Лолиты стало большой неожиданностью закрытие ей въезда на Украину. Артистку подвела обычная поездка в Крым: украинские власти не делают исключения ни для кого и считают любой визит на полуостров нарушением суверенитета.
«Я — гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе», — рассказала Лолита в интервью на YouTube-канале «Крючок TV».
Певица напомнила, что не участвовала ни в одной государственной акции, не пела оды Крыму и проигнорировала выборную кампанию. Для Лолиты это «политические игры», недостойные внимания, поэтому её крайне удивила позиция украинских властей.
«Когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке», — добавила Лолита в беседе с украинской журналисткой.
Артистка называла себя пацифистом, однако инцидент с запретом въезда очень её огорчил, так как заставил потерять много личного времени.
Представители украинских властей высадили её в Конотопе и объявили официальный запрет на въезд в страну. Причиной стало посещение Лолитой Крыма, при этом для украинцев важно, что певица въехала на полуостров со стороны России.
Ранее Лолита уже оказывалась в центре скандала, связанного с Крымом. В феврале организаторы гастролей подали на исполнительницу в суд за то, что та не явилась на собственный концерт.
Выступление на полуострове было запланировано на август 2017 года. По словам истцов, они потратили больше 6 млн рублей на подготовку мероприятия. Позже Лолита объяснила свои действия тем, что истцы не выполнили ряд её условий.
В итоге в адрес Милявской в Таганском районном суде Москвы было зарегистрировано два иска — о возмещении ущерба и о защите чести и достоинства.
С самого начала беспорядков на Украине Лолита раскритиковала идею евроинтеграции республики и высказывалась в поддержку её союза с Россией. Позже певица одобрила присоединение Крыма и осудила санкции Евросоюза. Лолита признавалась, что испытывает неприязнь к украинским СМИ и политике действующих властей.