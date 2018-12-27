Лолита назвала Крым украинским

https://news.ru/storage/news/d98ccb41c531d25991ba7cc8cd47ff1c/520d6f52-9697-4ee6-9c8a-200fb92fe7c0_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лолита

Певицу удивил запрет въезда на Украину из-за визита в Крым

Для российской певицы Лолиты стало большой неожиданностью закрытие ей въезда на Украину. Артистку подвела обычная поездка в Крым: украинские власти не делают исключения ни для кого и считают любой визит на полуостров нарушением суверенитета.

«Я — гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе», — рассказала Лолита в интервью на YouTube-канале «Крючок TV».

Певица напомнила, что не участвовала ни в одной государственной акции, не пела оды Крыму и проигнорировала выборную кампанию. Для Лолиты это «политические игры», недостойные внимания, поэтому её крайне удивила позиция украинских властей.

«Когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке», — добавила Лолита в беседе с украинской журналисткой.

Артистка называла себя пацифистом, однако инцидент с запретом въезда очень её огорчил, так как заставил потерять много личного времени.

Представители украинских властей высадили её в Конотопе и объявили официальный запрет на въезд в страну. Причиной стало посещение Лолитой Крыма, при этом для украинцев важно, что певица въехала на полуостров со стороны России.

Ранее Лолита уже оказывалась в центре скандала, связанного с Крымом. В феврале организаторы гастролей подали на исполнительницу в суд за то, что та не явилась на собственный концерт.

Выступление на полуострове было запланировано на август 2017 года. По словам истцов, они потратили больше 6 млн рублей на подготовку мероприятия. Позже Лолита объяснила свои действия тем, что истцы не выполнили ряд её условий.

В итоге в адрес Милявской в Таганском районном суде Москвы было зарегистрировано два иска — о возмещении ущерба и о защите чести и достоинства.

С самого начала беспорядков на Украине Лолита раскритиковала идею евроинтеграции республики и высказывалась в поддержку её союза с Россией. Позже певица одобрила присоединение Крыма и осудила санкции Евросоюза. Лолита признавалась, что испытывает неприязнь к украинским СМИ и политике действующих властей.