https://static.news.ru/photo/57c52a28-9600-11e9-9b88-fa163e074e61_1024.jpg Элджей Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Певица Лолита Милявская заявила, что хотела бы записать совместную песню с российским рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк). По её словам, этот хип-хоп-исполнитель является единственным представителем молодого поколения, с кем она согласилась бы спеть.

У меня искренняя любовь к этому парню, и если бы я хотела записать песню, то это, конечно, Элджей. У него есть чему поучиться, от него загорается глаз, — отметила Лолита в интервью журналу Glamour .

Она добавила, что не хочет ничего делать только ради хайпа.

Ранее News.ru сообщал, что 55-летняя Лолита Милявская высказалась по поводу лишнего веса. Она заявила, что ей безразлично мнение других людей, она вполне довольна своим внешним видом и совершенно не комплексует из-за параметров своей фигуры. Певица добавила, что когда она весила меньше, около 56 килограммов, то мужчины обращали на неё меньше внимания, нежели сейчас.