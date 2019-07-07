Певица Лолита Милявская рассказала о ночных обстрелах Донбасса. Она отправилась с концертами в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.
По пути из Донецка в Луганск автомобильная колонна, в которой ехала звезда сцены, остановилась в Дебальцево, где в 2014 году шли ожесточённые бои. Там Милявская сняла небольшое видео, которое опубликовала в
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Дебальцево.. А сегодня в 4 утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по Мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон?.. Свои по своим.. Только люди с больной психикой способны получать от этого «удовольствие». Когда будет МИР?? Кому задать этот вопрос? P.S. Доехали до Луганска. Люди живут очень бедно, но такого Радостного Огня в глазах, я не видела с прошлого века!!! Они Знают Цену каждого дня! Кланяюсь до Земли и обратно
В ролике она показала одно из полуразрушенных зданий и крест, установленный в память о погибших.
В комментарии она добавила, что посреди ночи вновь стреляли по Первомайску. По её мнению, «только люди с больной психикой способны получать от этого „удовольствие“».
Люди живут очень бедно. <...> Они знают цену каждого дня, — написала исполнительница о жителях Донбасса.
Она также задалась вопросом, когда наконец на этой земле будет мир, и назвала происходящее страшным сном.
Ранее News.ru писал, что по пути на гастроли в ДНР и ЛНР певица не забывает и о женской красоте. Даже в «полевых» условиях прямо в салоне микроавтобуса она делает себе косметические процедуры.