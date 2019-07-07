https://static.news.ru/photo/19db2ba6-a0b2-11e9-bb34-fa163e074e61_1024.jpg Лолита Милявская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Лолита Милявская рассказала о ночных обстрелах Донбасса. Она отправилась с концертами в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.

По пути из Донецка в Луганск автомобильная колонна, в которой ехала звезда сцены, остановилась в Дебальцево, где в 2014 году шли ожесточённые бои. Там Милявская сняла небольшое видео, которое опубликовала в Instagram .

В ролике она показала одно из полуразрушенных зданий и крест, установленный в память о погибших.

В комментарии она добавила, что посреди ночи вновь стреляли по Первомайску. По её мнению, «только люди с больной психикой способны получать от этого „удовольствие“».

Люди живут очень бедно. <...> Они знают цену каждого дня, — написала исполнительница о жителях Донбасса.

Она также задалась вопросом, когда наконец на этой земле будет мир, и назвала происходящее страшным сном.

Ранее News.ru писал, что по пути на гастроли в ДНР и ЛНР певица не забывает и о женской красоте. Даже в «полевых» условиях прямо в салоне микроавтобуса она делает себе косметические процедуры.