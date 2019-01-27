Лобода вошла в состав жюри нового сезона «Голос. Дети»

https://news.ru/storage/news/f3407f9cbad51380091aab5a42206110/3b854a05-6d33-46f2-a06b-55c12064eb91_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Светлана Лобода

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта определился с новыми наставниками шоу «Голос. Дети». В состав жюри вошли Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана Лобода.

Официально их имена были названы на первом общем собрании с участниками конкурса и их родителями перед стартом слепых прослушиваний. Съёмки телешоу начнутся уже 28 января. В эфир программа выйдет в феврале.

Ранее Меладзе раскрыл секрет прохождения на шоу «Голос». Участников выбирают не только по вокальным данным, самое важное — это харизма и жизненный путь личности, писал News.ru.