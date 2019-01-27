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Лобода вошла в состав жюри нового сезона «Голос. Дети»

Светлана Лобода Сергей Булкин/News.ru

Светлана Лобода

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта определился с новыми наставниками шоу «Голос. Дети». В состав жюри вошли Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана Лобода. 

Официально их имена были названы на первом общем собрании с участниками конкурса и их родителями перед стартом слепых прослушиваний. Съёмки телешоу начнутся уже 28 января. В эфир программа выйдет в феврале.

Ранее Меладзе раскрыл секрет прохождения на шоу «Голос». Участников выбирают не только по вокальным данным, самое важное — это харизма и жизненный путь личности, писал News.ru.


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