https://static.news.ru/photo/bd4579fe-a9e5-11e9-ac99-fa163e074e61_1024.jpg Светлана Лобода Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Популярная певица Светлана Лобода удивила фанатов откровенной фотографией в блестящем цветном комбинезоне с огромным декольте. Свой образ исполнительница дополнила стильными солнцезащитными очками и непривычной причёской — собранными волосами и чёлкой.

Снимок, размещённый в Instagram , Лобода сопроводила рассказом о своём главном страхе.

У меня есть один страх, я боюсь высоты сильно, и каждый раз эти прыжки и полёты... Чёрт бы их побрал. Всё ради вас. Чего боишься ты? — этим вопросом певица закончила сообщение.

Фанаты в комментариях поделились с Лободой своими страхами, однако не забыли похвалить и снимок исполнительницы, и её творчество.

Ранее News.ru сообщал, что Светлана Лобода опубликовала провокационное фото, на котором девушка стоит абсолютно голая в стойке на голове. Фанаты артистки сразу же узнали, кто на самом деле запечатлён на кадре. Интернет-пользователи атаковали звезду злостными комментариями, в которых говорилось, что она украла эту фотографию у одной популярной модели. В Сети эта девушка известна под ником Nude Yoga Girl. Она получила популярность благодаря необычным снимкам.