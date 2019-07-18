Популярная певица Светлана Лобода удивила фанатов откровенной фотографией в блестящем цветном комбинезоне с огромным декольте. Свой образ исполнительница дополнила стильными солнцезащитными очками и непривычной причёской — собранными волосами и чёлкой.
Снимок, размещённый в
У меня есть один страх, я боюсь высоты сильно, и каждый раз эти прыжки и полёты... Чёрт бы их побрал. Всё ради вас. Чего боишься ты? — этим вопросом певица закончила сообщение.
Фанаты в комментариях поделились с Лободой своими страхами, однако не забыли похвалить и снимок исполнительницы, и её творчество.
Ранее News.ru сообщал, что Светлана Лобода опубликовала провокационное фото, на котором девушка стоит абсолютно голая в стойке на голове. Фанаты артистки сразу же узнали, кто на самом деле запечатлён на кадре. Интернет-пользователи атаковали звезду злостными комментариями, в которых говорилось, что она украла эту фотографию у одной популярной модели. В Сети эта девушка известна под ником Nude Yoga Girl. Она получила популярность благодаря необычным снимкам.