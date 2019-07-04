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Поп-певица Светлана Лобода сделала селфи на фоне фото Мадонны и предложила подписчикам придумать подпись к снимку. Фантазии подписчиков превысили ожидания певицы.

Большинство подписчиков обратили внимание на пышную грудь теледивы. Многие так и акцентировали «роковой образ» артистки.

Роскошная грудь «ласковой кошечки», «глаза рая», «сердце львицы — взгляд волчицы» , - так отметили комментаторы необычный снимок в Instagram певицы.

Некоторые поклонники признали, что на фоне американской звезды светская львица проигрывает.

До Мадонны далеко, — написали подписчики.

Ранее News.ru сообщал, что популярная певица Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе её сестры Ксении и украинского бизнесмена Артёма Аурсалади. Теперь поклонники артистки гадают, когда артистка уже представит общественности своего жениха, которого тщательно скрывает.