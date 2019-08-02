https://static.news.ru/photo/fc7a7b92-b4f8-11e9-aaa8-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российскую певицу Светлану Лободу упрекнули в отсутствии внимания к теме лесных пожаров в России. На днях знаменитость опубликовала в Instagram очередное фото в бикини, чем разозлила значительную часть аудитории.

Чем фигурой вертеть, там у вас Сибирь горит, ваша земля, и вам же, всем звёздам, всё равно на это, лучше бы распространили акцию о тушении пожара, — заметил подписчик под ником abdi_samit .

Однако нашлись и те, кто поддержал артистку и выразил восхищение её точёной фигурой: «Ну бомба! Ну как, недавно родив, можно иметь такой идеальный живот?! Просто мой восторг»; «Суперзвезда, что скажешь»; «Шикарна»; «Грациозная статуэточка... А ещё и талантливая... и ооочень трудолюбивая».

Ранее, как писал News.ru, телеведущий Максим Галкин высказал своё мнение о пожарах за Уралом. Тогда он осудил модных блогеров, обвинив их в неискренности и желании заработать популярность на бедствии. В итоге юморист стал объектом травли со стороны пользователей Сети.