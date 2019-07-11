https://static.news.ru/photo/814da11a-a40e-11e9-b857-fa163e074e61_1024.jpg Светлана Лобода Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Популярная певица Светлана Лобода поблагодарила коллегу по сцене Наташу Королёву за поддержку, опубликовав новые откровенные фотографии.

Ранее Лобода разместила в своих соцсетях чужое фото. Интернет-пользователи атаковали звезду злостными комментариями, в которых говорилось, что она украла этот снимок у одной популярной модели. После этого артистка удалила свои публикации. Однако её поддержала Наташа Королёва.

Читаю. Думаю, подбросить ли ещё дровишек, — написала артистка в своём Instagram, намекая на скандал с чужими фотографиями.

Позже звезда в истории в Instagram поблагодарила Королёву за то, что она не осталась в стороне. Кроме того, певица выложила несколько коротких видео, на которых она стоит в одном белье.

Как писал News.ru, Светлана Лобода сделала селфи на фоне фото Мадонны и предложила подписчикам придумать подпись к снимку. Фантазии подписчиков превысили ожидания певицы.